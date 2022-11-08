Российские военные отразили танковую атаку на купянском направлении

ВСУ потеряли более 160 человек

Вооруженные силы России отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на купянском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Попытка продвижения ВСУ была предпринята поблизости от населенного пункта Куземовка в ЛНР.

"На купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками", - сообщили в Минобороны.

Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

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