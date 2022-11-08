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МИД России объявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной

14:20
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Процесс был прерван не по вине Москвы

Россия не ставит никаких предварительных условий для возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.
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Дипломат напомнил, что Россия всегда заявляла о готовности к переговорам с Украиной, они были прерваны не по вине Москвы.

При этом Руденко подчеркнул, что российская сторона не ведет никаких переговоров с Соединёнными Штатами касательно ситуации на Украине, вопреки сообщениям западных СМИ, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров". Представитель Кремля пояснил, что в настоящий момент условий для переговоров нет ввиду официального отказа от них Киева.

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