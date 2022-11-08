Глава МИД Индии назвал цель визита в Россию

Стороны обсудят ряд вопросов международных и двусторонних отношений

Представители власти России и Индии намерены оценить состояние двусторонних отношений и их перспективы. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар, который прибыл в Москву с официальным визитом.

Джайшанкар стал первым высокопоставленным представителем Индии, посетившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Политик отметил, что Индия опасается последствий конфликта на Украине для энергетической и продовольственной безопасности, поэтому выступает за возвращение к диалогу.

Глава МИД Индии также рассказал, что в ходе его визита Москва и Нью-Дели обсуждают развитие регионального сотрудничества, прежде всего на российском Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

Ранее появлялись сообщения о том, что Россия якобы предложила Индии поставлять нефть с дисконтом, чтобы Нью-Дели воздержался от присоединения к антироссийским санкциям в виде потолка цен на нефть. Однако в Кремле заявили, что это не соответствует действительности.

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