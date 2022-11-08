В Москве "коллекционер кроссовок" заманил подростков и напоил их "сонной водой"

Подозреваемый задержан

Московский "коллекционер кроссовок" заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой".

Инцидент произошел 6 ноября, но известно о нем стало только сейчас. В полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что мужчина подошел к ее дочери и еще четырем подросткам и предложил посмотреть на коллекцию кроссовок в своей квартире. Уже в жилище он угостил ребят некой "сонной водой", после чего все подростки заснули.

По словам девочки, наутро она вспомнила, что незнакомец "на ней сидел", передает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы начали проверку. Мать потерпевшей написала заявление об изнасиловании подростка.

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