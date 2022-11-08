ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве "коллекционер кроссовок" заманил подростков и напоил их "сонной водой"

14:30
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Подозреваемый задержан

Московский "коллекционер кроссовок" заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их "сонной водой".

Инцидент произошел 6 ноября, но известно о нем стало только сейчас. В полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что мужчина подошел к ее дочери и еще четырем подросткам и предложил посмотреть на коллекцию кроссовок в своей квартире. Уже в жилище он угостил ребят некой "сонной водой", после чего все подростки заснули.

По словам девочки, наутро она вспомнила, что незнакомец "на ней сидел", передает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы начали проверку. Мать потерпевшей написала заявление об изнасиловании подростка. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.