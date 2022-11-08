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Россия дала высокую оценку позиции Индии по Украине

14:39
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Стороны сегодня обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества

Отношения Москвы и Дели носят характер особого стратегического партнерства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим индийским коллегой в российской столице, передает "ТВ Центр".

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В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили координацию действий на мировой арене, ситуацию в Афганистане и на Украине. А также перспективы дальнейшего увеличения товарооборота, энергетического и военно-технического сотрудничества.

"Мы подробно обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Придаем большое значение освоению космоса. Мы подтвердили высокую оценку позиции индийских друзей по ситуации на Украине и вокруг нее. Я проинформировал господина министра о ходе специальной военной операции", - сообщил Лавров.

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