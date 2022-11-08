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Минздрав опроверг дефицит иммуноглобулина

15:00
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Власти контролируют ситуацию с фармацевтическими препаратами

В России не отмечается признаков нехватки жизненно необходимого препарата для пациентов с иммунодефицитом — иммуноглобулина для внутривенного введения. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных средств

В ведомстве уточнили, что по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибьютеров составляют 355 тысяч упаковок.

При этом объем ввода препаратов иммуноглобулина человека в 2022 году увеличился и составил за 10 месяцев 18,7 тысячи литров и 388 тысяч упаковок, что превышает показатели 2021 года (15,7 тысячи литров).

Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов, цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что, вопреки появившимся сообщениям, в России нет дефицита антибиотиков на основе амоксициллина — в аптеках в свободной продаже имеется широкий выбор таких лекарств.

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