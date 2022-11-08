Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

Этот режим был введен в день начала Россией специальной операции

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 ноября, внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине.

Украинский парламент ранее несколько раз продлевал мобилизацию и действие военного положения в стране, в последний раз это было сделано 15 августа — до 21 ноября.

Как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, законопроекты будут обсуждаться на ближайшем пленарном заседании. По словам парламентария, "с высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней, то есть до 20 февраля 2023 года", сообщает РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

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