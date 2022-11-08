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Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

15:20
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Этот режим был введен в день начала Россией специальной операции

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 ноября, внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине.
Потери ВСУ за неделю составили 3 тысячи человек

Украинский парламент ранее несколько раз продлевал мобилизацию и действие военного положения в стране, в последний раз это было сделано 15 августа — до 21 ноября.

Как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, законопроекты будут обсуждаться на ближайшем пленарном заседании. По словам парламентария, "с высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней, то есть до 20 февраля 2023 года", сообщает РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

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