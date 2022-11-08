СПЧ призвал обнародовать имена спекулирующих военной экипировкой

Глава Совета назвал действия торговцев мародерством

Завышающих цены на военную экипировку торговцев следует называть пофамильно. С таким призывом выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

"Я уже называл это мародерством. Надо рассказывать публично и с помощью правоохранительных органов о том, что владелец такой-то лавки (фамилия!) поднял цены на военную экипировку!", - заявил Фадеев на встрече с общественниками в Томске.

Глава СПЧ назвал такие действия со стороны бизнеса мародерством. Фадеев приветствовал реакцию Федеральной антимонопольной службы. В ФАС ранее сообщили, что анализ цен на армейскую экипировку показал существенное повышение цен, прокуратура выдала соответствующие предупреждения, передает РИА Новости.

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