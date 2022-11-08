Москвичам пообещали новый температурный рекорд

В столице ожидается аномальное потепление

Благодаря поступлению теплого атлантического воздуха с волновым циклоном, который стремительно пронесется через столичный регион, в Москве может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

Метеоролог процитировала предварительные прогнозы, которые обещают москвичам 12 ноября до 10 градусов выше нуля. Пока для 12 ноября рекордно высокая температура составляет 9,3 градуса, который были зафиксированы в 2010 году.

Маловероятно, что рекорд будет установлен в другие дни, поскольку для 10 и 11 ноября самые высокие температуры суток слишком высоки — 14,4 и 14,5 градуса соответственно. Такие значения были зафиксированы также в 2010 году.

В целом ожидаемое аномальное потепление в столичном регионе будет очень непродолжительным, сообщает агентство "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что ноябрь в Центральной России будет, согласно долгосрочным прогнозам, в среднем на два градуса теплее климатической нормы. Вместе с тем "со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы".

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