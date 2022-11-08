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Москвичам пообещали новый температурный рекорд

15:56
  • вторник
  • 08 ноября 2022

В столице ожидается аномальное потепление

Благодаря поступлению теплого атлантического воздуха с волновым циклоном, который стремительно пронесется через столичный регион, в Москве может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.
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Метеоролог процитировала предварительные прогнозы, которые обещают москвичам 12 ноября до 10 градусов выше нуля. Пока для 12 ноября рекордно высокая температура составляет 9,3 градуса, который были зафиксированы в 2010 году.

Маловероятно, что рекорд будет установлен в другие дни, поскольку для 10 и 11 ноября самые высокие температуры суток слишком высоки — 14,4 и 14,5 градуса соответственно. Такие значения были зафиксированы также в 2010 году.

В целом ожидаемое аномальное потепление в столичном регионе будет очень непродолжительным, сообщает агентство "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что ноябрь в Центральной России будет, согласно долгосрочным прогнозам, в среднем на два градуса теплее климатической нормы. Вместе с тем "со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы".

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