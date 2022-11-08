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Путин посетил интерактивный музей под открытым небом

18:03
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Выставка рассказывает о том, как жила Москва в 1941 году

Владимир Путин во вторник посетил интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы и 81-й годовщине Военного парада 7 ноября 1941-го года.

Выставка подробно рассказывает о том, как жила Москва в 1941-м году, чем были заняты люди в городе. Вся экспозиция на Красной площади разделена на несколько тематических зон. На ней также установлены специальные световые кубы, на которых можно увидеть лица героев военных лет - 160 фотографий ополченцев.

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Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади
Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади
Интерактивный музей на Красной площади
Интерактивный музей на Красной площади
Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади
Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади
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