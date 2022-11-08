Путин посетил интерактивный музей под открытым небом

Выставка рассказывает о том, как жила Москва в 1941 году

Владимир Путин во вторник посетил интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы и 81-й годовщине Военного парада 7 ноября 1941-го года.

Выставка подробно рассказывает о том, как жила Москва в 1941-м году, чем были заняты люди в городе. Вся экспозиция на Красной площади разделена на несколько тематических зон. На ней также установлены специальные световые кубы, на которых можно увидеть лица героев военных лет - 160 фотографий ополченцев.

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