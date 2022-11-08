Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

ВСУ наносят удары по жилым кварталам Донецка

Донецк сегодня с самого утра вновь под огнем дальнобойной артиллерии ВСУ. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, в том числе подросток. Ещё двое граждан госпитализированы. В Ясиноватой украинский боеприпас угодил в электроподстанцию, питающую город. Чтобы лишить националистов возможности бить по жилым кварталам, наши подразделения методично выбивают радикалов из укрытий и отодвигают линию соприкосновения на запад.

Территория донецкого аэропорта и все участки вокруг него полностью под контролем народной милиции ДНР. Это результат молниеносной спецоперации, в результате которой отлично отработала разведка, артиллерия и пехота.

В конце взлётно-посадочной полосы располагались позиции ВСУ под названием "муравейники": большой и малый. Это были последние укрепрайоны украинских подразделений в районе аэропорта. Сутки шла артподготовка штурма. И потом на бронетехнике, очень быстро, чтобы не успели накрыть артиллерией, заброска пехоты на позиции. Наблюдение в режиме реального времени шло с воздуха при помощи беспилотников. Таким же образом координировались действия наземных подразделений. Начался стрелковый бой. Зажатых со всех сторон боевиков фактически закидали гранатами. Сбежать удалось единицам.

Складывается ощущение, что в бессильной злобе ВСУ ответные удары наносят по жилым кварталам Донецка. Дальнобойная артиллерия натовского образца ещё достаёт до городской застройки. В Петровском районе под обстрелом погибла 15-летняя девочка. В Ленинском районе разрушено несколько частных домов. Пострадали здание детской стоматологии и многоэтажки.

В российском Минобороны сообщили, что украинские подразделения предприняли попытки наступления на нескольких направлениях. Возле населенного пункта Берестовое Харьковской области, Новоселковского и Червонопоповки в ЛНР. Павловки и Новомихайловки в Донецкой народной республике. Атаки отбиты в том числе не без помощи реактивной артиллерии большого калибра. Как рассказали военнослужащие, экипажи РСЗО "Ураган" постоянно передвигаются на своём участке вдоль линии фронта в ожидании координат цели.

Истребители Су-35С находятся в воздухе практически круглосуточно. При необходимости обеспечивают прикрытие штурмовой авиации и вертолётов. А также патрулирует заданный район - находятся фактически в режиме свободной охоты. Уничтожают всё, что летит со стороны противника.

Всё больше и больше уничтоженных целей на счету ударных беспилотников или, по-научному, барражирующих боеприпасов. В данном случае засекли спрятанный в жилом секторе украинский танк. Удар наносится при помощи беспилотника "Ланцет-3" - более крупного, несущего большую массу взрывчатки чем "Ланцет-1", поэтому броня танка и элементы защиты от подрыва не спасли.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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