ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

17:56
  • вторник
  • 08 ноября 2022

ВСУ наносят удары по жилым кварталам Донецка

Донецк сегодня с самого утра вновь под огнем дальнобойной артиллерии ВСУ. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, в том числе подросток. Ещё двое граждан госпитализированы. В Ясиноватой украинский боеприпас угодил в электроподстанцию, питающую город. Чтобы лишить националистов возможности бить по жилым кварталам, наши подразделения методично выбивают радикалов из укрытий и отодвигают линию соприкосновения на запад.

Территория донецкого аэропорта и все участки вокруг него полностью под контролем народной милиции ДНР. Это результат молниеносной спецоперации, в результате которой отлично отработала разведка, артиллерия и пехота.

В конце взлётно-посадочной полосы располагались позиции ВСУ под названием "муравейники": большой и малый. Это были последние укрепрайоны украинских подразделений в районе аэропорта. Сутки шла артподготовка штурма. И потом на бронетехнике, очень быстро, чтобы не успели накрыть артиллерией, заброска пехоты на позиции. Наблюдение в режиме реального времени шло с воздуха при помощи беспилотников. Таким же образом координировались действия наземных подразделений. Начался стрелковый бой. Зажатых со всех сторон боевиков фактически закидали гранатами. Сбежать удалось единицам.

Складывается ощущение, что в бессильной злобе ВСУ ответные удары наносят по жилым кварталам Донецка. Дальнобойная артиллерия натовского образца ещё достаёт до городской застройки. В Петровском районе под обстрелом погибла 15-летняя девочка. В Ленинском районе разрушено несколько частных домов. Пострадали здание детской стоматологии и многоэтажки.

В российском Минобороны сообщили, что украинские подразделения предприняли попытки наступления на нескольких направлениях. Возле населенного пункта Берестовое Харьковской области, Новоселковского и Червонопоповки в ЛНР. Павловки и Новомихайловки в Донецкой народной республике. Атаки отбиты в том числе не без помощи реактивной артиллерии большого калибра. Как рассказали военнослужащие, экипажи РСЗО "Ураган" постоянно передвигаются на своём участке вдоль линии фронта в ожидании координат цели.

Истребители Су-35С находятся в воздухе практически круглосуточно. При необходимости обеспечивают прикрытие штурмовой авиации и вертолётов. А также патрулирует заданный район - находятся фактически в режиме свободной охоты. Уничтожают всё, что летит со стороны противника.

Всё больше и больше уничтоженных целей на счету ударных беспилотников или, по-научному, барражирующих боеприпасов. В данном случае засекли спрятанный в жилом секторе украинский танк. Удар наносится при помощи беспилотника "Ланцет-3" - более крупного, несущего большую массу взрывчатки чем "Ланцет-1", поэтому броня танка и элементы защиты от подрыва не спасли.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
РСЗО "Ураган" ВС России
РСЗО "Ураган" ВС России
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Вертолеты ВКС России
Вертолеты ВКС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.