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Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 18

15:41
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Умерла еще одна пострадавшая

Количество погибших в результате стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 18 человек. Во вторник, 8 ноября, умерла женщина, получившая ранения и проходившая лечение, рассказали в пресс-службе удмуртского республиканского министерства здравоохранения.

Минздрав обновил данные по пострадавшим при стрельбе в ижевской школе
В Москву доставили пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе

В ведомстве уточнили, что пострадавшая находилась в тяжелом состоянии, ее переправили спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в Москве.

Однако, несмотря на все усилия медиков и борьбу за жизнь пострадавшей, спасти женщину не удалось, сообщает "Интерфакс".

Утром 26 сентября в школу № 88 ворвался 34-летний бывший ученик в одежде с нацистской символикой и открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны. Затем он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Стрельба в школе Ижевска
Стрельба в школе Ижевска
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