Продуктовая инфляция в странах Европы растет

Еврокомиссия готовит очередной пакет макрофинансовой помощи для Киева - теперь на сумму 18 миллиардов евро. Это предложение планируют обсудить завтра на заседании Совета ЕС на уровне министров по экономике и финансам в Брюсселе. Еврочиновники продолжают накачивать Украину деньгами и вооружением в ущерб благополучию собственных граждан. Но киевскому режиму и того мало. На Банковой требуют от западных кураторов ещё больше поддержки и придумывают всё новые и новые условия для переговоров с Москвой.

Пока киевский режим пытался убедить свой народ в том, что у них и в мыслях нет садиться с Россией за стол переговоров, а все предположения иностранных журналистов о недовольстве такой категоричностью Вашингтона при этом называли ложью и провокацией, авторы Washington Post, очевидно, оказались правы.

И вот господин Зеленский, выступая в рамках климатического саммита, прямо из своего кабинета практически полностью рушит свои же тезисы. Мысли о разговоре теперь Киев не рассматривает как крамольные - осталось только международному сообществу надавить на Москву и принудить её к диалогу, к которому и так она была готова. Сформировал украинский президент даже условия, после выполнения которых он всё же пойдёт на контакт:

"Восстановление территориальной целостности. Уважение устава ООН. Возмещение всех убытков. Наказание каждого военного преступника и гарантии, что это больше не повторится".

Удивительно, но в списке требований ни слова не говорится о том, что ещё в начале октября Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совбеза Украины о запрете переговоров с Россией до тех пор, пока её президентом является Владимир Путин. Очевидно, с этим пунктом Киев теперь готов мириться. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк пошёл дальше, заявив, что Украина вообще никогда и не отказывалась от разговора с Москвой. Очевидно, просто запамятовав, что с конца марта именно киевский режим неизменно саботировали все попытки диалога, который окончательно заглох лишь в мае. Мировые лидеры при этом всё чаще обращаются к Зеленскому и его команде с просьбами перестать ломать комедию и согласиться на переговоры.

"Я по-прежнему убежден и стою на этом даже сейчас, что в какой-то момент мы должны вернуться за стол переговоров. Это должно быть сделано в условиях и в то время, которое выбрала Украина. Но я думаю, что сегодня контекст не позволяет нам иметь оперативные заявления по этому вопросу", - заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.

Макрон, очевидно, поторапливает Зеленского в надежде как можно быстрее разрешить собственные внутренние проблемы. Из-за резкого роста стоимости электроэнергии во Франции цены подняли даже прачечные. В Старом свете всё громче высказывают предположения, что если кризис будет обостряться, то континент ожидают масштабные отключения электричества. Пока канцлер Германии шутит на тему замен электрических плит на газовые, народу не до смеха. В Берлине с ужасом обнаружили, что запасов воды при полном блэкауте в городе хватит лишь на 36 часов. Немецкие печатные издания уже выпускают памятки для населения, что делать в таком случае.

Продуктовая инфляция в Британии достигла рекордных 14,7% из-за роста цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда, сообщает газета Evening Standard. Это приведет к тому, что средний годовой счет за продукты в стране вырастет на 682 фунта. Сильнее всего выросли цены на молоко - на 34,5%, масло - 27,9%, яйца - 23,2% и сыр - на 21,6%, отмечает издание. Это явилось причиной того, что сегодня более четверти всех британских домохозяйств уже испытывают финансовые трудности, что вдвое больше, чем в ноябре прошлого года.

Дружба и любовь, но на расстоянии. В Великобритании правительство Риши Сунака планирует здорово сократить пособия для украинских беженцев. В условиях дефицита бюджета. Целых 100 000 украинцев получили жильё по британской программе "Дом для Украины". Домовладельцы, принимающие беженцев, получают от правительства 350 фунтов стерлингов в месяц, а также продовольственную и энергетическую помощь.

Это произошло после того, как стало известно, что США в частном порядке призывали Владимира Зеленского снять запрет на переговоры с Путиным и договориться о прекращении боевых действий с русскими на фоне растущих опасений ядерной войны. Люди, знакомые с дискуссиями, опасаются, что подобная категоричная позиция Украины вызывает обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америке, где последствия войны ощущаются сильнее всего.

Засиделись украинские беженцы и в Польше. Варшава тоже готовит обновление закона, согласно которому мигрантам придётся оплачивать предоставляемое государством жильё. В первые три месяца платить будут 50% от стоимости, а вот потом уже 100%.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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