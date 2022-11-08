Жители Дальнего Востока увидели полное лунное затмение

Луна полностью погрузилась в тень
8 ноября полное лунное затмение. Спутник Земли погрузился в тень от нашей планеты и окрасился в багрово-красный цвет. Это очень редкое явление, весь процесс занимает около шести часов. Следующее будет только в 2025-м году. Пик нынешнего пришёлся на 14 часов по московскому времени. Однако жители столичного региона не смогли увидеть его, Луна была за горизонтом. А на Дальнем Востоке затмение смогли наблюдать невооруженным глазом.
Подробнее – в репортаже Ольги СкрипниковойВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"