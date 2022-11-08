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Добровольцам - участникам спецоперации предоставят статус ветерана

15:53
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме

Добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, предоставят статус ветерана боевых действий. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что речь идет о формированиях, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также территориях Запорожской и Херсонской областей. Проектом закона предусматривается также статус инвалида боевых действий для получивших ранение или увечье участников указанных подразделений, передает "Интерфакс".

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