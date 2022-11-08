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Украинский диверсант подорвал себя при задержании под Херсоном

16:36
  • вторник
  • 08 ноября 2022

ФСБ задержала диверсионную группу СБУ

Диверсант СБУ погиб при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области. Террорист подорвал себя, сообщили в экстренных службах.

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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовыми структурами в городе Берислав Херсонской области при попытке скрыться от представителей во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ", - приводит комментарий представителя экстренных служб Херсонской области РИА Новости.

По данным источника, информацию о местонахождении диверсанта силовики получи от задержанных ранее членов террористической группы. Ранее в ФСБ России сообщили о захвате девяти человек. Террористы готовили покушения на высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области.

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