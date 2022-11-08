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Ребенок погиб в аварии автобуса в Новосибирской области

16:55
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Пострадали семеро пассажиров

Рейсовый автобус перевернулся в кювет в Татарском районе Новосибирской области. В аварии погиб ребенок, травмы получили семеро пассажиров.

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"По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса - девочка семи лет - от полученных травм скончалась на месте... Всего в салоне находилось 14 пассажиров. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, состояние опьянения не установлено", - сообщает МВД-Медиа.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Водитель утверждает, что он не справился с управлением из-за гололеда. В Минздраве Новосибирской области отметили, что шестеро пострадавших в ДТП госпитализированы в местную больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.

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