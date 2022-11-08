Дело фигуристки Валиевой отправили в суд

WADA требует обнародовать результаты расследования РУСАДА

Дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства. Ранее Витольд Банька обещал направить дело спортсменки в CAS, если Российское антидопинговое агентство не передаст WADA результаты расследования в кратчайшие сроки.

"Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса не было достигнуто. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд", - написал Банька в соцсети.

В РУСАДА ранее заявили, что не намерены публиковать никаких деталей по делу Валиевой – в том числе и дату слушаний. Дело в том, что на момент сдачи положительной допинг-пробы российской фигуристке было 15 лет. А по правилам WADA несовершеннолетняя спортсменка является защищенным лицом, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"