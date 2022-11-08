ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ попытались атаковать подстанцию в Курской области

18:15
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Украинские военные использовали дрон

Подстанцию Глушковской районной электрической сети в Курской области атакована со стороны Украины. ВСУ попытались сбросить бомбу с дрона, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

При обстреле ВСУ села в Курской области пострадали пять человек
ВСУ обстреляли поселок в Курской области

"Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС", — написал Старовойт в Telegram.

Как сообщил губернатор, обошлось без пострадавших. Подстанция получила незначительные повреждения, которые не повлияли на работу электросети. Ранее сообщалось об обстреле курского села Гусево. Взрывы повредили линию электропередачи, несколько домов и хозпостроек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ударный беспилотник ВСУ
Ударный беспилотник ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.