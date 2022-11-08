ВСУ попытались атаковать подстанцию в Курской области

Украинские военные использовали дрон

Подстанцию Глушковской районной электрической сети в Курской области атакована со стороны Украины. ВСУ попытались сбросить бомбу с дрона, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС", — написал Старовойт в Telegram.

Как сообщил губернатор, обошлось без пострадавших. Подстанция получила незначительные повреждения, которые не повлияли на работу электросети. Ранее сообщалось об обстреле курского села Гусево. Взрывы повредили линию электропередачи, несколько домов и хозпостроек.

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