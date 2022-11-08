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В Приднестровье заявили о краже российского газа властями Молдавии

18:33
  • вторник
  • 08 ноября 2022

По контракту, топливо предназначалось Тирасполю

Молдавия отбирает и накапливает газ, предназначенный для Приднестровья. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

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"Молдавская сторона буквально с первого ноября начала отнимать газ, который, согласно контракту между "Газпромом" и "Молдовагаз", предназначался для Приднестровья", - сообщил Игнатьев в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, по словам приднестровского министра, Молдавии отобранный таким образом газ приходится накапливать. Использовать такие большие объемы страна не может.

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