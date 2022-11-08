В Приднестровье заявили о краже российского газа властями Молдавии

По контракту, топливо предназначалось Тирасполю

Молдавия отбирает и накапливает газ, предназначенный для Приднестровья. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

"Молдавская сторона буквально с первого ноября начала отнимать газ, который, согласно контракту между "Газпромом" и "Молдовагаз", предназначался для Приднестровья", - сообщил Игнатьев в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, по словам приднестровского министра, Молдавии отобранный таким образом газ приходится накапливать. Использовать такие большие объемы страна не может.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"