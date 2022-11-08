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Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

19:09
  • вторник
  • 08 ноября 2022

На борту вертолета было пять человек

Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. На борту находились пять человек, по предварительным данным, один из них погиб.

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"В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Экипаж вертолета вышел на связь, к месту крушения выехали спасатели. Известно, что борт потерпел аварию при заходе на посадку. Оставшиеся в живых четыре человека травмированы.

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