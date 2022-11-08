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Раскрыта масштабная схема обмана пьяных клиентов ночных баров в Петербурге

22:32
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Речь идет о заведениях на улице Рубинштейна

Более 10 с половиной миллионов рублей стали добычей мошенников, которые обманывали посетителей ночных развлекательных заведений в Санкт-Петербурге. Свои сети аферисты раскинули в самом центре Северной столицы, на улице Рубинштейна, а их жертвами становились нетрезвые состоятельные мужчины. Сейчас известно об 11 таких случаях. Но следователи полагают, что потерпевших может быть значительно больше.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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