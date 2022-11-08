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Путин рассказал о стрельбе из пушки 1938 года

19:39
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Президент вспомнил занятия на военной кафедре

Владимир Путин безошибочно определил марку орудия, представленного в экспозиции Интерактивного музея, открывшегося на Красной площади. Президент России назвал год выпуска пушки, чем немало удивил PR-директора студии "ВоенФильм" Ольгу Родионову, которая показывала ему пушки из музея Вадима Задорожного.

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"1938 года… Я учился на ней стрелять. В университете у нас же военная кафедра была", - рассказал Путин.

Российский лидер узнал и другое представленное в музее орудие. Путин заметил, что пушка называется "сорокапятка", она делала двадцать выстрелов в минуту, передает ТАСС.

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