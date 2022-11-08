Путин рассказал о поддержке семей с детьми

Поддержка граждан должна становиться более весомой и ощутимой, подчеркнул президент

С начала будущего года в России будет выплачиваться единое пособие для семей с детьми. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на совещании в Кремле. Он подчеркнул - оформление и получение этого пособия должны быть максимально понятными, простыми и удобными для граждан. Президент также дал ряд поручений кабинету министров - в частности, представить предложения по росту реальных доходов российских семей.

Финансирование социальной сферы - ключевой для страны вопрос. Задал тон совещанию Владимир Путин. Это всегда было приоритетом внутренней российской политики. И даже сейчас, когда у государства множество расходов с учетом сегодняшней специфики, поддержка граждан должна не просто быть стабильной, но и становиться более весомой и ощутимой, подчеркнул президент.

"Главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей. За последние годы мы подготовили и запустили целостную систему мер: от поддержки будущих мам до достижения ребёнком 17-летия. С апреля текущего года право на ежемесячные выплаты получили нуждающиеся семьи с детьми от восьми до 17 лет", - заявил Путин.

Уже с 1 января следующего года в стране будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Эта система поддержки формировалась несколько лет. И по итогу должна объединить в себе существующие виды выплат нуждающимся и расширить их на новые категории получателей.

На универсальное пособие смогут рассчитывать семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер - от 50 до 100 % от регионального МРОТ. И в среднем составит 13900 рублей. Владимир Путин поручил поставить на особый контроль то, как на практике будет реализовано это решение.

"Оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан. И, во-вторых, конечно, у граждан должна быть полноценная информация, чтобы люди знали, что и как нужно делать. Конечно, это должно служить реальной поддержкой для семей", - отметил Путин.

Но не пособием единым должна ограничиваться помощь государства. Нужен комплекс условий для увеличения семейных бюджетов. Президент поручил ускорить рост МРОТ, чтобы доходы граждан превышали величину минимального прожиточного минимума и росли темпами выше инфляции.

"Тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к 5, может быть, даже чуть меньше, процентам. Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен. В этой связи напомню, что с первого января текущего года прожиточный минимум в целом по стране был проиндексирован на 8,6 процента, а с первого июня мы опережающим темпом повысили его размер ещё на десять процентов. Соответственно, были проиндексированы и все социальные выплаты, которые привязаны так или иначе к прожиточному минимуму", - сообщил Путин.

Не менее важно, по словам главы государства, создавать условия, чтобы семьи сами могли повышать свои доходы. А для этого нужно дать возможность родителям повысить квалификацию или освоить новую профессию, чтобы в будущем устроиться на хорошую работу. Минтруд летом запустил на Сахалине проект "Заработаем вместе". Участники могут получить отсрочку оплаты за переобучение до момента трудоустройства. На совещании глава ведомства озвучил готовность распространить эксперимент и на другие регионы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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