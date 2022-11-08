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Путин: государство гарантирует поддержку семей и детей на годы вперед

20:00
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Президент России провел совещание по вопросам поддержки семей с детьми

Российские граждане должны быть уверены, что государство гарантирует поддержку семей и детей, заявил президент России Владимир Путин. И эта поддержка распланирована на годы вперед.

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"Российские семьи, молодежь - юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семей - отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед", - заявил Путин на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.

Глава государства подчеркнул, что эта работа будет продолжена, несмотря на все сложности и вызовы. Власти будут эту поддержку наращивать, увеличивать и совершенствовать – ведь речь идет о будущем России, приводит слова президента РИА Новости.

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