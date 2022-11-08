Путин потребовал увеличить отрыв МРОТ от прожиточного минимума

С января эти показатели вырастут выше инфляции

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. Эти доходы должны существенно превышать прожиточный минимум, заявил президент России.

"Прошу правительство представить ряд новых предложений, в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда - с тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума", - сказал глава государства на совещании о мерах поддержки семей с детьми.

Путин отметил, что увеличение разрыва между этими двумя показателями обеспечит повышение реальных доходов семей с детьми, сделает семейные бюджеты более устойчивыми. Глава Минтруда России Антон Котяков, в свою очередь, сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции, передает ТАСС.

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