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Путин потребовал увеличить отрыв МРОТ от прожиточного минимума

20:33
  • вторник
  • 08 ноября 2022

С января эти показатели вырастут выше инфляции

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. Эти доходы должны существенно превышать прожиточный минимум, заявил президент России.

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"Прошу правительство представить ряд новых предложений, в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда - с тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума", - сказал глава государства на совещании о мерах поддержки семей с детьми.

Путин отметил, что увеличение разрыва между этими двумя показателями обеспечит повышение реальных доходов семей с детьми, сделает семейные бюджеты более устойчивыми. Глава Минтруда России Антон Котяков, в свою очередь, сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции, передает ТАСС.

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