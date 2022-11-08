Спасатели нашли выживших в крушении Ми-2 под Костромой

Бригады скорой помощи выехали к месту аварии

Место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области обнаружено. Спасатели оказывают первую помощь пострадавшим, сообщили в администрации региона.

"Вертолет обнаружили. У вертолета уже находятся спасатели, они оказывают первую помощь пострадавшим", - приводит сообщение представителя властей ТАСС.

По данным источника, бригады скорой помощи выехали к месту аварии. Оперативный штаб сообщил, что Ми-2 совершил жесткую посадку неподалеку от деревни Щетниково. Ранее сообщалось о крушении санитарного вертолета в Костромской области. На борту находились пять человек, один из них погиб.

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