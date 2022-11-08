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Эрдоган согласился принять Швецию в НАТО

21:22
  • вторник
  • 08 ноября 2022

При условии выполнения Стокгольмом мадридского меморандума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в Анкаре со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном. По итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара рассчитывает на вступление Швеции в НАТО, однако ждет от нее конкретных шагов по выполнению мадридского меморандума.

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"Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами. Мы ждем от нее конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях", - заявил Эрдоган.

Меморандум о членстве в Североатлантическом альянсе был подписан в Мадриде Турцией, Финляндией и Швецией. Как заявил турецкий президент, в Анкаре ожидают от шведских властей устранения некоторых опасений. Эрдоган уточнил, что речь идет о противодействии организациям, признанным в Турции террористическими - Рабочей партии Курдистана и ФЕТО. В то же время, он назвал положительным шагом отмену Стокгольмом ограничений на поставки Анкаре продукции военного назначения, передает ТАСС.

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