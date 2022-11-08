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Путин присвоил звание Героя России погибшему в СВО протоиерею Васильеву

21:49
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России. Указ подписал российский президент Владимир Путин.

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"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу - протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области. Он погиб в зоне специальной военной операции, выполняя свои обязанности. Васильев в качестве священника участвовал в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Был награжден орденом Мужества, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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