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Суровикин доложил Шойгу об обеспечении мобилизованных довольствием

22:31
  • вторник
  • 08 ноября 2022

Глава Минобороны вручил бойцам государственные награды

Донецк сегодня с самого утра вновь под огнем дальнобойной артиллерии ВСУ. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, в том числе подросток. Ещё двое граждан госпитализированы. В Ясиноватой украинский боеприпас угодил в электроподстанцию, питающую город. Чтобы лишить националистов возможности бить по жилым кварталам, наши подразделения методично выбивают радикалов из укрытий и отодвигают линию соприкосновения на запад.

С текущей ситуацией на различных направлениях, действиями противника и данными разведки Сергея Шойгу ознакомил командующий объединённой группировкой российских войск Сергей Суровикин. Отдельно отметили вопросы обеспечения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. А в завершении глава Минобороны вручил бойцам государственные награды, в том числе Ордена мужества и Золотые звёзды Героев России.

На сегодняшний день территория донецкого аэропорта и все участки вокруг него полностью под контролем народной милиции ДНР. Это результат молниеносной спецоперации, в результате которой отлично отработала разведка, артиллерия и пехота.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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