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Эксперт объяснил, от чего зависит перспектива переговоров между Москвой и Киевом

07:41
  • среда
  • 09 ноября 2022

Роль Европы здесь скорее "страдающая"

Как и зачем вести переговоры с Украиной? Почему Киев заранее выступает с предварительными условиями? Какие факторы должны сложиться, чтобы этот диалог все же начался? А если он начнется, то в каком формате?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й" час с Алексеем Фроловым ответил ответил директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Самое важное условие для переговорного процесса - это изменение позиции Соединенных Штатов, потому что именно США этот конфликт спровоцировали. Роль Европы здесь скорее страдающая. При этом такие страны, как Германия и Франции, сейчас пытаются сохранить то, что у них есть", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео.

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