Русскому "шпиону-белухе" Хвалдимиру грозит эвтаназия в Норвегии

Смерти кита желают владельцы лососевых ферм

Русскому агенту Хвалдимиру грозит эвтаназия, но еще есть шанс его спасти. Хвалдимира раскрыли еще в 2019 году у берегов Норвегии, и с тех пор он стал звездой интернета. Кит-белуха был опознан как русский шпион, прибывший с базы ВМФ в Мурманске. На специальном крепеже он нес компактную видеокамеру, на ремне стояло клеймо некоей фирмы из Санкт-Петербурга.

Что искал кит-шпион в норвежских фьордах - осталось тайной. Но было возбуждено дело и даже - проведено расследование. Шпиону дали русское имя на скандинавский манер - Хвалдимир. Намек понятен.

Он долго развлекал рыбаков прибрежных деревушек, владельцам яхт демонстрировал дружелюбный нрав, явно втирался в доверие. Но неожиданно возникла угроза его жизни.

Летом этого года норвежское управление рыболовства приговорило к смерти популярную моржиху Фрейю, которая обжила прибрежные воды и была не прочь пообщаться с людьми. В соцсетях тогда поднялась волна возмущения, и шла дискуссия про уродов и людей. Но управление было неумолимо: усыпить на основании общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности для окружающих.

Русскому агенту Хвалдимиру норвежское рыболовство приговор вынести не успело. Но его смерти желают владельцы лососевых ферм, сообщает Guardian, где кит-разведчик любит перекусить свежей рыбой.

Решено собрать деньги на создание специально огороженной территории в одном из фьордов, чтобы Хвалдимир жил под присмотром: все-таки репутация кита-шпиона требует контроля. Он же русский, от них всего можно ждать.

Над русофобией и шпиономанией можно, конечно иронизировать. Но 80-е годы прошлого века подразделение гидроакустики ВМС Швеции всерьез пристально исследовали шум гребных винтов советских подводных лодок. Назревал дипломатический скандал. Но шведские специалисты в итоге выяснили, что звуки издавали косяки сельди, которые просто испускали скопившиеся газы.

Истории животных-шпионов всплывают последние лет сто. Голуби, снабженные фотоаппаратами, кошки с микрофонами, которых в 60-е дрессировало ЦРУ. Американцы вообще потратили миллионы, пытаясь использовать в качестве шпионов животных и даже клещей, которые должны были на расстоянии распознавать противника. До сих пор на объекте ВМС в Сан-Диего служат 70 афалин и 30 ушастых тюленей.

Что же касается нашего Хвалдимира, доказательств шпионской деятельности нет, а Мурманский морской НИИ биологии сообщил, что кит являлся их сотрудником. Шпионской истории не получилось.

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