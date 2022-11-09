Еще один человек ранен

Вооруженные формирования Украины этой ночью ударили по Стаханову в ЛНР. Радикалы выпустили две ракеты из американской HIMARS, передает "ТВ Центр".

В Кременной при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница, еще один человек ранен.

В прицеле боевиков оказался и Васильевский колледж Мелитопольского университета имени Макаренко. Здание разрушено практически полностью. Жертв удалось избежать.

Минувшим вечером радикалы били по Яковлевке и Ясиноватой в ДНР, сообщают в совместном центре контроля и координации.

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