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В Кременной при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница

07:41
  • среда
  • 09 ноября 2022

Еще один человек ранен

Вооруженные формирования Украины этой ночью ударили по Стаханову в ЛНР. Радикалы выпустили две ракеты из американской HIMARS, передает "ТВ Центр".

ВСУ попытались атаковать подстанцию в Курской области
Потери ВСУ за неделю составили 3 тысячи человек

В Кременной при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница, еще один человек ранен.

В прицеле боевиков оказался и Васильевский колледж Мелитопольского университета имени Макаренко. Здание разрушено практически полностью. Жертв удалось избежать.

Минувшим вечером радикалы били по Яковлевке и Ясиноватой в ДНР, сообщают в совместном центре контроля и координации.

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