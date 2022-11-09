Еще один человек ранен
Вооруженные формирования Украины этой ночью ударили по Стаханову в ЛНР. Радикалы выпустили две ракеты из американской HIMARS, передает "ТВ Центр".
В Кременной при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница, еще один человек ранен.
В прицеле боевиков оказался и Васильевский колледж Мелитопольского университета имени Макаренко. Здание разрушено практически полностью. Жертв удалось избежать.
Минувшим вечером радикалы били по Яковлевке и Ясиноватой в ДНР, сообщают в совместном центре контроля и координации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"