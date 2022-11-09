Пуски на малых высотах: как работают штурмовики Су-35 в зоне СВО

Летчики оказывают поддержку наземным войскам на поле боя, поражают танки, артиллерию и живую силу противника

Министерство обороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне специальной военной операции.

Экипажи Военно-космических сил России эффективно наносят авиаудары по объектам и подразделениям ВСУ. Летчики оказывают поддержку наземным войскам на поле боя, поражают танки, артиллерию и живую силу противника.

Пуски ракет выполняют на малых высотах. В результате одной из атак уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронетехника украинских националистов.

После выполнения задачи и возвращения на аэродром базирования специалисты инженерно-технического состава готовят Су-25 к новым боевым вылетам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"