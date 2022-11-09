Минобороны представило новых героев спецоперации

Взвод под командованием гвардии лейтенанта Исмаила Магомедова ликвидировал украинских боевиков и укрепился в заданном районе

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Рядовой Никита Евдощенко в составе расчета ЗРК отражал атаки вражеской артиллерии и беспилотников. Несмотря на шквальный огонь радикалов, Никита обнаружил ударный дрон иностранного производства, который позже был уничтожен на подлете к нашим позициям.

Старший лейтенант Станислав Дубинин вместе с расчетом боевой машины ликвидировал три взвода гаубиц ВСУ. Противник потерял около 30 человек и был вынужден отойти в глубь своей обороны.

Взвод под командованием гвардии лейтенанта Исмаила Магомедова ликвидировал украинских боевиков и укрепился в заданном районе. Под минометным обстрелом он сумел вывести подчиненных в безопасное место. И несмотря на тяжелое ранение, не покинул поле боя. За проявленный героизм Магомедов награжден орденом Мужества.

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