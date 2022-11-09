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Врачи оценили состояние пострадавших при крушении Ми-2

07:56
  • среда
  • 09 ноября 2022

Вертолет совершил жесткую посадку в Костромской области

Трое пострадавших в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще одному проведена операция в городской больнице.

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Санитарный борт упал накануне вечером недалеко от аэропорта Сокеркино.

В вертолете находились пять человек - двое фельдшеров, два пилота и один пациент, который погиб во время аварии. Место крушения удалось найти в течении двух часов. Несмотря на полученные травмы, на связь по мобильному телефону вышел один из медиков.

Был развернут штаб по организации спасательных работ. Сотрудники МЧС эвакуировали выживших. Рассматриваются две версии ЧП - техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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Место крушения вертолета Ми-2
Место крушения вертолета Ми-2
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