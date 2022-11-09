В Женеве на аукционе продали огромный розовый бриллиант

Вес камня - немногим более 18 карат

Самый крупный из когда-либо выставлявшихся на торги розовый бриллиант продан на аукционе в Женеве за 28 с половиной миллионов долларов, передает "ТВ Центр".

Обладателем украшения стал анонимный покупатель из Гонконга.

Вес камня - немногим более 18 карат, именно это число в Азии считается счастливым и сулит "благополучие и процветание". Бриллиант грушевидной огранки по-настоящему уникален из-за своего ярко-розового цвета.

По данным аукционного дома Christie's, за последние 250 лет на продажу выставлялись всего три таких камня весом более 10 карат.

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