Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Водолеи будут успешны в маркетинге, а Львы могут устроить хорошую фотосессию

Овны

День тонких настроек и высших смыслов: сегодня стоит позаботиться о своей душе и карме. Вам будет полезно делать добрые дела, молиться, медитировать.

Тельцы

Представители этого знака смогут разобраться в причинах неудач в личной жизни или отношениях с бизнес-партнерами. В этом поможет психолог, книга или канал по самопомощи.

Близнецы

Луна в вашем знаке сделает вас впечатлительными, что может помешать объективно оценивать события. Сегодня легко увидеть в мухе слона, имейте это в виду.

Раки

Расположение Венеры и Нептуна в водных знаках играет в пользу творческих представителей знака. А вот тем, кто занят цифрами или физическим трудом, нужно быть внимательнее.

Львы

День, когда можно узнать что-то новое из истории семьи или устроить классную фотосессию. Также вам удастся душевно пообщаться с родителями или пожилыми родственниками.

Девы

Вы сможете написать красивое стихотворение или объясниться в любви. Опишите свои проблемы, если хотите разобраться в них, или начните вести дневник - очень полезно!

Весы

Звезды продолжают приучать вас к разумному отношению к деньгам. Сегодня вам рекомендуется заняться медитацией или составить аффирмации на эту тему.

Скорпионы

Венера в вашем знаке в гармоничном союзе с Нептуном, что настраивает на особый лад. В этот день хорошо заниматься творчеством, медитировать, слушать музыку.

Стрельцы

Мистический день: вас будут интересовать вопросы жизни и смерти, кармы и религии. Поищите книги и фильмы об этом, вам будет полезно расширить свой кругозор.

Козероги

Если у вас есть сомнения по поводу искренности некоторых друзей, положитесь сегодня на свою интуицию. Но будьте осторожны, чтобы не придумать то, чего нет.

Водолеи

Важный день для представителей знака, которые зарабатывают в сферах искусства, красоты, моды, психологии. Сегодня хорошо искать новые решения, заниматься маркетингом.

Рыбы

Венера в Скорпионе приходит на помощь Нептуну в вашем знаке. Прекрасный день для получения новых знаний по психологии, эзотерике, духовным практикам.

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