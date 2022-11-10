Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Водолеи будут успешны в маркетинге, а Львы могут устроить хорошую фотосессию
Овны
День тонких настроек и высших смыслов: сегодня стоит позаботиться о своей душе и карме. Вам будет полезно делать добрые дела, молиться, медитировать.
Тельцы
Представители этого знака смогут разобраться в причинах неудач в личной жизни или отношениях с бизнес-партнерами. В этом поможет психолог, книга или канал по самопомощи.
Близнецы
Луна в вашем знаке сделает вас впечатлительными, что может помешать объективно оценивать события. Сегодня легко увидеть в мухе слона, имейте это в виду.
Раки
Расположение Венеры и Нептуна в водных знаках играет в пользу творческих представителей знака. А вот тем, кто занят цифрами или физическим трудом, нужно быть внимательнее.
Львы
День, когда можно узнать что-то новое из истории семьи или устроить классную фотосессию. Также вам удастся душевно пообщаться с родителями или пожилыми родственниками.
Девы
Вы сможете написать красивое стихотворение или объясниться в любви. Опишите свои проблемы, если хотите разобраться в них, или начните вести дневник - очень полезно!
Весы
Звезды продолжают приучать вас к разумному отношению к деньгам. Сегодня вам рекомендуется заняться медитацией или составить аффирмации на эту тему.
Скорпионы
Венера в вашем знаке в гармоничном союзе с Нептуном, что настраивает на особый лад. В этот день хорошо заниматься творчеством, медитировать, слушать музыку.
Стрельцы
Мистический день: вас будут интересовать вопросы жизни и смерти, кармы и религии. Поищите книги и фильмы об этом, вам будет полезно расширить свой кругозор.
Козероги
Если у вас есть сомнения по поводу искренности некоторых друзей, положитесь сегодня на свою интуицию. Но будьте осторожны, чтобы не придумать то, чего нет.
Водолеи
Важный день для представителей знака, которые зарабатывают в сферах искусства, красоты, моды, психологии. Сегодня хорошо искать новые решения, заниматься маркетингом.
Рыбы
Венера в Скорпионе приходит на помощь Нептуну в вашем знаке. Прекрасный день для получения новых знаний по психологии, эзотерике, духовным практикам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"