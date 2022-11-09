В Херсонской области рассказали о новой атаке ВСУ

Российские военные удерживают линию обороны

Вооруженные силы Украины пошли в атаку возле Снигиревки под Херсоном. Об этом в ночь на среду, 9 ноября, рассказал заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как уточнил политик в интервью РИА Новости, ВСУ "в обед попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в бериславском направлении, там все отбилось". Затем "они пошли массово в районе города Снигиревка".

ВСУ пытаются сдвинуть линию фронта, однако российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

По словам Стремоусова, идет достаточно серьезный бой, в котором со стороны Украины участвуют также польские и англоговорящие наемники. ВСУ удалось закрепиться на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей.

Оборону держит 205-й полк российских ВС, работает авиация, артиллерия и техника.

Ранее власти Херсонской области предупредили, что Вооруженные силы Украины готовятся к очередному этапу наступления в регионе: стягивается живая сила, сосредотачивается большое количество техники, в том числе бронемашин и танков.

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