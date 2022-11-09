CNN: более половины избирателей в США раскритиковали работу Байдена

Опрос прошел на избирательных участках в ходе промежуточных выборов в Конгресс

Американские избиратели на промежуточных выборах в США в целом недовольны ситуацией в государстве и придерживаются преимущественно негативных взглядов на президентство Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного телеканалом CNN и опубликованные в среду, 9 ноября.

В ходе опроса 39% избирателей заявили, что не удовлетворены работой Байдена, еще 34% признались, что испытывают злость.

Только 20% утверждают, что их устраивает президентство Байдена, 5% испытывают энтузиазм.

При этом рейтинг одобрения Байдена на выборах составляет около 45%, а 54% опрошенных граждан США высказывают отрицательные оценки.

Перед началом основного этапа голосования на промежуточных выборах вновь начали звучать обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.

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