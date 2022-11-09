ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNN: более половины избирателей в США раскритиковали работу Байдена

08:40
  • среда
  • 09 ноября 2022

Опрос прошел на избирательных участках в ходе промежуточных выборов в Конгресс

Американские избиратели на промежуточных выборах в США в целом недовольны ситуацией в государстве и придерживаются преимущественно негативных взглядов на президентство Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного телеканалом CNN и опубликованные в среду, 9 ноября.

Участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс открылись в США
В США стартуют выборы в Конгресс: что важно знать

В ходе опроса 39% избирателей заявили, что не удовлетворены работой Байдена, еще 34% признались, что испытывают злость.

Только 20% утверждают, что их устраивает президентство Байдена, 5% испытывают энтузиазм.

При этом рейтинг одобрения Байдена на выборах составляет около 45%, а 54% опрошенных граждан США высказывают отрицательные оценки.

Перед началом основного этапа голосования на промежуточных выборах вновь начали звучать обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не вмешивается в выборы США и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.