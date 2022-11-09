Politico: Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией под влиянием США

Президент Украины назвал условия возобновления переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возможности возобновления мирных переговоров с Россией под влиянием американской стороны. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

Как пишет Politico, новая позиция Зеленского, объявившего о готовности к переговорам при определенных условиях, напрямую связана с "мягким подталкиванием" со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Источники указали, что смена риторики украинского лидера, прежде категорически отвергавшего переговоры, произошла через несколько дней после визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом Politico со ссылкой на источники утверждает, что американские официальные лица не указывали Зеленскому и его помощникам прямо на необходимость сменить позицию. Однако они передали, что Киев "должен показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров". Он также отметил, что в настоящий момент условий для переговоров нет ввиду официального отказа от них Киева.

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