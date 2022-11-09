"Солнцепеки" наносят выжигающие удары по укрепрайонам ВСУ

После выполнения задачи ТОСы устанавливают дымовую завесу и скрытно покидают огневую позицию

Министерство обороны России показало кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в зоне специальной военной операции.

Экипажи наносят выжигающие удары по укрепрайонам противника. Шансов уцелеть - никаких. После попадания термо-барических боеприпасов возникает зона колоссального давления и огромной температуры - до трех тысяч градусов.

Залп из этой самоходки уничтожает живую силу, легкобронированную технику и пункты управления радикалов. "Солнцепеки" прикрывают группы охраны, которые проводят разведку и сопровождают огнеметчиков. После выполнения задачи ТОСы устанавливают дымовую завесу и скрытно покидают огневую позицию.

"За данным вооружением идет охота, оно может уничтожить любой опорный пункт, бетонное сооружение. Получив координаты цели, мы выдвигаемся на данную указанную точку, отрабатываем по цели, после чего производим откат вооружения", - рассказал командир роты.

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