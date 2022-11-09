Под завалами после землетрясения в Непале нашли тела пятерых детей

Поисковая операция продолжается

Мощное землетрясение в Непале. Ранним утром жители запада страны ощутили подземные толчки магнитудой 6,6, передает "ТВ Центр".

Уже поступили первые сведения о погибших. Под завалами одного из домов найдены тела пятерых детей и взрослого. Пострадавшие, которых удалось отыскать спасателям, доставлены в больницы. По данным посольства России, наших соотечественников среди них нет.

В районе Доти разрушены несколько зданий. Сейчас поисковая операция продолжается. Отголоски землетрясения дошли до соседних с Непалом стран, в том числе Индии.

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