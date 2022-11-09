Посол России в США заявил о подготовке Украиной новой диверсии

План с "грязной бомбой" по-прежнему рассматривается Киевом

Власти Украины готовят диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на атомной электростанции. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат предупредил в статье, опубликованной в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне, что мир оказался перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением "грязной бомбы", применение которой будет сравнимо со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности.

Антонов рассказал, что в случае реализации плана Украины с "грязной бомбой" ударная волна разнесет радиоактивные вещества на расстояние до нескольких тысяч квадратных метров. Зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет.

По сведениям Москвы, у Киева есть необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда. Работы над "грязной бомбой" уже находятся на заключительной стадии.

Антонов назвал еще более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, осуществление провокации на атомных станциях на подконтрольной Украине территории. Посол предупредил, что это может привести к аварии, сопоставимой с чернобыльской и фукусимской.

Ранее российская сторона предупреждала, что президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире. В МИД России отмечали, что Киев может использовать ядерный шантаж для получения от Запада дополнительной финансовой и военной помощи — при том, что "многое сразу оседает на их счетах".

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