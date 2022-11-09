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Суперкомпьютер назвал дату конца человечества

08:34
  • среда
  • 09 ноября 2022

А также - причину

Предназначенный для прогнозирования цивилизационных закономерностей суперкомпьютер World One определил срок конца света, сообщает The Daily Star.
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Согласно предсказанию, крах цивилизации произойдет в 2050 году из-за деятельности людей. Речь, в частности, идет о загрязнении окружающей среды.

"Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - сказано в прогнозе.

Ранее в предсказании на 2020 год World One утверждал, что состояние планеты будет "крайне критическим".

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