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Республиканцы лидируют на выборах в Палату представителей США

08:58
  • среда
  • 09 ноября 2022

Губернаторы-республиканцы, по предварительным данным, одерживают победу в 22 штатах

Республиканцы берут контроль над Палатой представителей по результатам промежуточных выборов. По предварительным данным, у представителей Республиканской партии будет 219 мест в нижней палате Конгресса США, у демократов — 216 мест. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает телеканал NBC.
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На проходящих в США промежуточных выборах в Конгресс одновременно с избранием членов Палаты представителей и части сенаторов избираются также 36 губернаторов штатов и территорий.

По состоянию на 07:30 мск губернаторы-республиканцы, по предварительным данным, одерживают победу в 22 штатах, демократы — в 13 штатах, сообщает "Интерфакс".

Экзит-пол показал, что рейтинг одобрения демократа Джо Байдена на выборах составляет около 45%, а 54% опрошенных граждан США высказывают отрицательные оценки. В ходе опроса 39% избирателей заявили, что не удовлетворены работой Байдена, еще 34% признались, что испытывают злость.

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