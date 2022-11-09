Выброшенная матерью из окна в Москве девочка умерла в больнице

Возбуждено уголовное дело
Московская прокуратура сообщила в Telegram, что годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в столице, умерла в больнице.
"Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего ребенка)", - уточняется в сообщении.
Соседи нашли ребенка во вторник под окнами жилого дома в Сумском проезде. Мать выбросила ее с 11 этажа. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным следователей, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. Она госпитализирована с отравлением лекарствами.
ВИДЕО: Уничтоженная разводом мать выбросила годовалого ребенка из окнаВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"