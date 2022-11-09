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Выброшенная матерью из окна в Москве девочка умерла в больнице

08:36
  • среда
  • 09 ноября 2022

Возбуждено уголовное дело

Московская прокуратура сообщила в Telegram, что годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в столице, умерла в больнице.

"Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего ребенка)", - уточняется в сообщении.

Соседи нашли ребенка во вторник под окнами жилого дома в Сумском проезде. Мать выбросила ее с 11 этажа. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным следователей, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. Она госпитализирована с отравлением лекарствами.

ВИДЕО: Уничтоженная разводом мать выбросила годовалого ребенка из окна

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