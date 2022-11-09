Генассамблея ООН рассмотрит механизм выплаты "репараций" Украине

Спецсессия возобновится 14 ноября

Проект резолюции спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине предлагает сформировать при участии украинских властей международный механизм по восстановлению ущерба, нанесенного Украине в ходе российской спецоперации.

Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить "источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина".

Проект резолюции подготовлен западными странами при участии Украины. Спецсессия Генассамблеи ООН будет возобновлена 19 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит планы Евросоюза по дальнейшему совместному финансированию Украины. Страны сообщества планируют выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"