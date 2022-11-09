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Генассамблея ООН рассмотрит механизм выплаты "репараций" Украине

10:01
  • среда
  • 09 ноября 2022

Спецсессия возобновится 14 ноября

Проект резолюции спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине предлагает сформировать при участии украинских властей международный механизм по восстановлению ущерба, нанесенного Украине в ходе российской спецоперации.
Нидерланды созовут конференцию по восстановлению Украины

Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить "источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина".

Проект резолюции подготовлен западными странами при участии Украины. Спецсессия Генассамблеи ООН будет возобновлена 19 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит планы Евросоюза по дальнейшему совместному финансированию Украины. Страны сообщества планируют выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро.

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