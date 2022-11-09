Бриттни Грайнер этапируют в колонию

Баскетболистку задержали с наркотиками в "Шереметьево"

Осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали в колонию из СИЗО.

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", - сообщили адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков (цитата по "Интерфаксу").

Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево", в ее багаже обнаружили жидкость со специфическим запахом. 4 августа Химкинский суд признал спортсменку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил к девяти годам в колонии общего режима.

В суде Грайнер заявила, что признает вину, а наркотик ей прописали в США как обезболивающее.

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