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Пентагон пообещал не вмешиваться в решение вопроса о статусе Крыма и новых регионов

10:19
  • среда
  • 09 ноября 2022

США не признают присоединение этих территорий к России

Статус Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — предмет обсуждения между Россией и Украиной. Такое заявление сделал во вторник, 8 ноября, заместитель министра обороны США Колин Каль.
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Представитель Пентагона напомнил, что Соединенные Штаты не признают присоединение этих территорий к России и намерены следить за развитием событий на Украине "в следующие пару недель".

При этом Коль подчеркнул, что "украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год".

Роль Вашингтона в этом вопросе представитель оборонного ведомства обозначил как гарантию наличия у Украины средств, "чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию", а также чтобы украинские власти в случае возобновления переговоров с Россией "могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя", сообщает ТАСС.

В 2014 году по результатам референдумов Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в качестве двух субъектов. Украина отказывается признавать итоги референдумов и называет Крым и Севастополь своими территориями, "временно оккупированными" Россией.

В 2022 году в состав Российской Федерации вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Украина и Запад объявила нелегитимными референдумы, на основе которых это произошло, а также отказались признать эти регионы российскими.

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